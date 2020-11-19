Відома модель Келлі Гейл з Victoria's Secret показала себе в незвичайному образі

На фото Келлі позувала в штанях і сонцезахисних окулярах. Більше на дівчині нічого не було. Красуня стояла біля кабріолета і розвернулася спиною до камери. Можна помітити, що Гейл взялася руками за бюст, прикриваючи його і роблячи знімок ще більш спокусливим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати поставили понад 20 тисяч лайків і написали коментарі:

"Надзвичайно красива жінка", " Абсолютно чудово ... люблю його", " Вау, Келлі відпустила верх ... фантастика"," бум, взагалі-то"," приголомшлива картинка, привіт з Німеччини", "ти чудова і ефектна красуня, я знаю, що вони синоніми, але якщо ти скористаєшся тільки одним, тобі буде мало, красуня", "Келлі бум бум, в якому ти стані?", "Неможливо встояти".

Повідомлялося, що колишній ангел Victoria's Secret, відома модель Келлі Гейл показала свою витончену фігуру в досить сміливому образі.

Келлі позувала спиною до камери, знімаючи футболку на вулиці. Під одягом не виявилося нижньої білизни, про що свідчить Гола рівна спинка.

"Розпусниця" злегка вигнулася, при цьому її сідниці трохи виставилися в камеру.

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