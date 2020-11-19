Известная модель Келли Гейл из Victoria’s Secret показала себя в необычном образе

На фото Келли позировала в штанах и солнцезащитных очках. Больше на девушке ничего не было. Красавица стояла у кабриолета и развернулась спиной к камере. Можно заметить, что Гейл взялась руками за бюст, прикрывая его и делая снимок еще более соблазнительным. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты поставили более 20 тысяч лайков и написали комментарии:

"Чрезвычайно красивая женщина", "Абсолютно великолепно ... люблю его", "Вау, Келли отпустила верх ... фантастика", "Бум, вообще-то", "потрясающая картинка, привет из Германии", "Ты великолепная и эффектная красавица, я знаю, что они синонимы, но если ты воспользуешься только одним, тебе будет мало, красавица", "Келли бум бум, в каком ты состоянии?", "Невозможно устоять".

Сообщалось, что бывший ангел Victoria’s Secret, известная модель Келли Гейл показала свою точеную фигуру в довольно смелом образе.

Келли позировала спиной к камере, снимая футболку на улице. Под одеждой не оказалось нижнего белья, о чем свидетельствует голая ровная спинка.

"Распутница" слегка выгнулась, при этом ее ягодицы немного выставились в камеру.

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