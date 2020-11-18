Молодий співак MЕLOVIN, улюбленець Андрія Данилка, креативно поставився до зміни іміджу

Як передає Politeka.net, 23-річний Костянтин Бочаров (справжнє ім'я артиста) опублікував свіже відео в своєму мікроблозі в Instagram, в якому показав процес позбавлення від обох брів (щоб подивитися ролик, проскрольте вниз).

Так, MЕLOVIN любить експериментувати із зовнішністю - чого тільки варті його незвичайні лінзи. Але це, як висловилися в коментарях користувачі, вже занадто. Яскравий співак, озброївшись бритвою та відвагою, повністю "знищив" густі брови.

У підписі артист натякнув, навіщо це зробив, заінтригувавши публіку.

"Складно говорити про те, що всередині. Я мало що втратив, але багато придбав! Ментальне Здоров'я - тема про яку в моїй країні говорити чомусь соромно! Я розповім, але переведу це в мистецтво. Перебуваю в Карпатах з командою, втілюємо в реальність спецфотопроект 🖤 З Днем Меловінаторів! Люблю Вас до "краю" Всесвіту і назад!#soon", - поділився Бочаров.

Користувачі кинулися обговорювати побачене: деякі були, відверто кажучи, в шоці, інші ж поважають рішення артиста.

"Така чудова травичка була, а ви її знищили"

"Ну який же Ти гарний! В будь-якому образі! Тому що від тебе виходить величезна внутрішня краса, яка висвітлює весь світ"

"Не важливо з бровами, без брів... Важливо яка людина всередині 🙃 🖤 Це його рішення і ми його засуджувати не можемо 🖤"

"Стоп шо😳"

"Ого, ось це зміни!!"

"Мені боляче дивитися"

"шок це ось це 😳"

"Прощайте шикарні брови!!"

"Ось мені цікаво як він буде виходити так на вулицю"

"Боже навіщо?"

"Ого, ось це жертви заради мистецтва. Сподіваюся, воно того варто"

Нагадаємо, що напівголий MELOVIN показав, чим зводить з розуму жінок: "Фото для дорослих".

Як повідомляла Politeka, MELOVIN без одягу розбурхав постільним фото: "Мурашки від самої тільки думки...».

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