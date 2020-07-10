Популярный украинский певец MELOVIN, которого называют фаворитом Андрея Данилко, наделал шума ярким летним фото

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артист поделился кадром с отдыха. Константин (настоящее имя певца) был одет в одних шортах. Остальное тело он не стал прикрывать. MELOVIN улегся на надутого розового фламинго посреди бассейна и притворился отдыхающим человеком.

Судя по всему, сегодня артист действительно устроил себе выходной день. Ранее в сторис он постил видео, на которых пил алкогольные напитки и курил кальян.

Всего за 15 минут пост певца собрал почти 5 тысяч лайков. В комментариях преданные поклонники стали обсуждать внешность певца.

«Красотун», «О, Боже какой мужчина», «Не знаю даже что горячее: ты или температура на улице», «Норм фламинго, послушный», «Пузо зачет», «Боже, ну до чего же красивый», «Как же круто!», «Все меловинаторы упали в обморок)», - пишут пользователи сети.

Отметим, что ранее MELOVIN поделился фото, на котором предстал с маникюром на ногтях. Артист позировал в белой майке и пиджаке. Его глаза скрыли черные очки. В руках артист держа стакан. Вероятно, с алкоголем.

«Делаю что хочу и не обращаю внимания на то, что говорят люди», - подписал фото певец.

Напомним, что полуголый MELOVIN показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".

Как сообщала Politeka, MELOVIN без одежды взбудоражил постельным фото: «Мурашки от самой только мысли...».

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".