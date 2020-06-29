У популярного исполнителя Андрея Данилко, который выступает под псевдонимом Верка Сердючка, нашелся знаменитый «сын»

Как передает Politeka.net, поклонники певца MELOVIN создали целую серию коллажей, сравнив артиста с его бывшим наставником Данилко. Для коллажей были подобраны разные фото, на которых артисты предстали в похожих образах. Опубликованы они были на фан-странице MELOVIN в Инстаграм.

«Вы просили - я сделала!», - подписала фото одна из фанаток.

Как известно, оба артиста принимали участие в Евровидении. В их манере поведения на сцене тоже есть много общего. В сети даже стали подшучивать, что MELOVIN – это сын Верки Сердючки. Кстати, артиста долгое время называли фаворитом Андрея Данилко, который поддерживал его во время Нацотбора на Евровидение.

Отметим, что в комментариях к посту оставили множество откликов.

«Вауууу супер», «Круто», «Классно подобраны фото», «Даже СМИ оценили, молодец», «Просто один в один», - пишут пользователи сети.

Добавим, что у Андрея Данилко на данный момент нет своих детей. 46-летний артист тщательно скрывает свою личную жизнь от прессы. Долгое время ходили слухи о его романе с исполнительницей роли «мамы», актрисой Инной Белоконь. Сам Данилко несколько раз эти слухи подтверждал.

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