Популярный украинский певец MELOVIN показал фото в кровати и сделал откровенное признание

Фотографией артист поделился на своей странице в Instagram. (Чтобы посмотреть фото - проскролльте вниз)

На снимке певец без одежды лежит в кровати, прикрывая лицо рукой.

Melovin признался, что засыпает с мыслями о первом послекарантинном концерте, который запланирован в Одессе.

"Пока отхожу ко сну, мурашки идут от одной только мысли, что уже 11 июля состоится наша первая за долгое время встреча!" – подписал он фото.

Концерт пройдет для 50 зрителей.

Новость и фото просто восхитили фанатов певца.

«Ну конечно мы тоже уже ждем очень-очень! Очень рада за твоё настроение и спасибо за улыбку», «Мурашки табунами 🐜🐜🐜❤️», «Милоты пост. Добрых снов», «Почему-то очень волнительно, но в лучшем значение этого слова 🙈», «Мое сердце просто остановилось на некоторое время… Это такая милая фотка, я люблю твою улыбку!», «Наконец-то фото. Это очень круто только как мне теперь уснуть», - пишут в комментариях, радуясь возвращению на сцену любимого исполнителя после карантинной паузы

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