Молодой певец MЕLOVIN, любимчик Андрея Данилко, креативно отнесся к смене имиджа

Как передает Politeka.net, 23-летний Константин Бочаров (настоящее имя артиста) опубликовал свежее видео в своем микроблоге в Инстаграм, в котором показал процесс избавления от обеих бровей (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

Так, MЕLOVIN любит эксперементировать со внешностью - чего только стоят его необычные линзы. Но это, как выразились в комментариях пользователи, уже чересчур. Яркий певец, вооружившись бритвой и отвагой, подчистую "уничтожил" густые брови.

В подписи артист намекнул, зачем это сделал, заинтриговав публику.

"Сложно говорить о том, что внутри. Я мало что потерял, но много приобрел! Ментальное Здоровье - тема о которой в моей стране говорить почему-то стыдно! Я расскажу, но переведу это в искусство. Нахожусь в Карпатах с командой, воплощаем в реальность спецфотопроект 🖤 С Днём Мэловинаторов! Люблю Вас до «края» Вселенной и обратно!#soon", - поделился Бочаров.

Пользователи кинулись обсуждать увиденное: некоторые были, откровенно говоря, в шоке, другие же уважают решение артиста.

"Такая замечательная травка была, а вы ее уничтожили"

"Ну какой же ты красивый! В любом образе! Потому что от тебя исходит огромная внутренняя красота,которая освещает весь мир"

"Не важно с бровями, без бровей... Важно какой человек внутри 🙃🖤 Это его решение и мы его осуждать не можем 🖤"

"Стоп шо😳"

"Ого, вот это изменения!!"

"Мне больно смотреть"

"шок это вот это😳"

"Прощайте шикарные брови!!"

"От мне интересно как он будет выходить так на улицу"

"Боже зачеем?"

"Ого, вот это жертвы ради искусства. Надеюсь, оно того стоит"

Напомним, что полуголый MELOVIN показал, чем сводит с ума женщин: "Фото для взрослых".

Как сообщала Politeka, MELOVIN без одежды взбудоражил постельным фото: «Мурашки от самой только мысли...».

Также Politeka писала, что у Андрея Данилко объявился известный "сын", схожесть заметна: "Просто один в один".