Відома модель Сьюзі Кортес, яка отримала титул за найкрасивіші сідниці, показала себе в незвично гарячому образі

На фото Сьюзі позувала в спокусливому напівпрозорому топіку і леопардовому капелюшку. Зірка стояла на вулиці і зняла трусики, розставивши ноги перед камерою. Кортес дивилася вниз на свою красу і зовсім не соромилася позувати. Дівчина для соціальних мереж додала чорну смужку, щоб не потрапити під цензуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброї ночі", - підписала кадр зірка в Instagram.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Барбі Сьюзі Кортес", Ммм, як дуже багата перед фанатами", " Чудненько виглядаєш на фото!!", "Тому що вона зникла з Facebook красивою спиною", "Сестра для Бога", "на добраніч красива", "збанкрутувати ... і скоро","на добраніч малюк від твого друга Герардо, мені подобається твоє фото, так, любов".

Повідомлялося, що популярна модель Сьюзі Кортез кокетливо нахилилася в купальнику-бікіні.

На фото Кортез позує на березі моря у відкритому купальнику-бікіні. Вона стоїть до глядачів спиною, тому розгледіти можна тільки його завязочки.

Для більш вдалого ракурсу Сьюзі кокетливо нахилилася вперед, відстовбурчивши назад свою головну гордість.

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