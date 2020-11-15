Знаменитая модель Сьюзи Кортез, которую называют обладательницей самых красивых ягодиц, посветила "драгоценностями" в новом бикини

Популярная модель прославилась после того, как победила в конкурсе красоты, посветив собственными ягодицами. Девушка росла в неблагополучном районе и по ее словам чувствовала себя не в безопасности, поэтому хотела измениться и стать сильнее. Для этого Сьюзи начала посещать спортзал и усиленно тренироваться.

Долгое время она уделяла тренировкам, прокачивая свое тело до неузнаваемости. Кортез тренируется почти каждый день, также устраивает модные фотосессии в смелых нарядах и теперь не стесняется показывать достоинства на камеру. Многие из ее фото в Инстаграм довольно пикантного содержания, но саму модель это не смущает.

Как видно на новом снимке, Сьюзи уже готовится к рождеству и даже украсила елку новогодними украшениями. Не обошлось и без провокативной позы в микро-бикини. Кортез показала ягодицы в нескромном виде.

«Ой, милая мамочка; это беспредел!❤️❤️; 😍Какая красота украшений у тебя, очаровала сюзи; можно смотреть бесконечно💜💜; Мне это очень нравится🔥😉👏👏🌹; Вкусно 😋 🤤.; С Рождеством; Сладкий хлеб уже есть !! 😍💕💕; Очень красиво; Тяжелое Рождество 😊🔥; Латинская красота, кокетка; Какое красивое произведение искусства 🔥🔥❤️💋😍; Это родинка на левой щеке 😳 🤔 👀 😏».

Ранее Кортес продемонстрировала ягодицы, благодаря которым победила в конкурсе «Мисс бум-бум». В белом нижнем белье и персиковом топе спортсменка выглядела очень привлекательно.

Девушка повернулась спиной к объективу и специально выгнулась так, чтобы не скрыть от поклонников ничего. Пышные формы, как и ожидалось, произвели бурное впечатление в сети:

«Этой девушке повезло быть такой богатой!; В равной степени богиня; Моя драгоценная мисс вселенная; Очень красивое тело; Красиво 💯; Последний день страсти и приличий больше нет, очень красиво 💋; Аминь 🙏🙏 все равно спасибо 😘 за тебя, очень пышная🔥; Аминь 🙏 ♥ ️; Вау‼ ︎Замечательно‼ ︎✨❤️❤️❤️; Милый образ у горячей чертовки 😍😋».

Напомним, хозяйка самых красивых ягодиц предстала перед камерой сразу после душа.

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