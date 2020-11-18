У мережі зворушливо вітають співачку Тіну Кароль з днем народження сина Веніаміна

Хлопчику 18 листопада виповнюється 12 років.

Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опубліковані вітальні пости, шанувальники зробили відеонарізки з сімейних фото Кароль із сином та покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром.

Останній пішов з життя сім років тому через онкозахворювання. Багато хто в мережі коментує, що, чим старше Веня, тим більше стає схожий на батька.

Раніше в інтерв'ю Кароль ділилася потаємним і болючим: чи пам'ятає Веня тата, адже коли того не стало, хлопчикові не було ще й п'яти.

"Веня любить тата. У нього така пам'ять, у вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - зізнавалася Кароль.

Користувачі приєдналися до привітань, засипавши співачку та її спадкоємця теплими словами:

"Мило дуже 😻"

"Улюбленого Вєнічку з Днем народження! 😘 Дуже зворушливе відео! Дякую ❤️❤️❤️"

"З Днем Народження, пупсика улюбленого!!!😍❤️"

"Прекрасна дитина 😍"

"Прям до сліз ❤ ❤ ❤ улюблені, Будьте завжди, ми вас дуже любимо 🧸 🎈 🤍 💌"

"Малюк, з Днем Народження! Рости розумним, добрим хлопчиком, радуй свою сім'ю ☺ ️"

"Нехай буде щасливий улюблений син Веніамін, мамина радість, гордість і надія❤️"

"Любимо, дуже! З іменинником Тіночка ❣Вєнє тільки здоров'я і щоб радував маму ❤ 🙏 🧸 "

"З народженням, здоровим будь, сильним мамі на радість 🍁 🥳 🍂 "

Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".

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