У мережі зворушливо вітають співачку Тіну Кароль з днем народження сина Веніаміна
Хлопчику 18 листопада виповнюється 12 років.
Як передає Politeka.net, на одній з фан-сторінок артистки в Instagram опубліковані вітальні пости, шанувальники зробили відеонарізки з сімейних фото Кароль із сином та покійним чоловіком, продюсером Євгеном Огіром.
Останній пішов з життя сім років тому через онкозахворювання. Багато хто в мережі коментує, що, чим старше Веня, тим більше стає схожий на батька.
Раніше в інтерв'ю Кароль ділилася потаємним і болючим: чи пам'ятає Веня тата, адже коли того не стало, хлопчикові не було ще й п'яти.
На "Новій пошті" гримить скандал з посилками, подробиці НП: "Виходить, вкрадена..."
Долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на..."
Тимошенко з "новими" губами і зовнішністю викликала фурор у Раді: "Посмішка все ширше і ширше"
"Класна старушка": 47-річна Корольова оголила зону декольте по максимуму, відповівши на зраду Тарзана
"Веня любить тата. У нього така пам'ять, у вені мого, що він мене часом лякає. Він може згадати дитинство. Він пам'ятає, що йому говорив тато, які там приколи були. Він завжди так робив: чікі-чікі, щипаючи за руки. І він це повторює навіть зараз. І взагалі він його копія. Така ж фігура. Такий же маленький пухляш", - зізнавалася Кароль.
Користувачі приєдналися до привітань, засипавши співачку та її спадкоємця теплими словами:
"Мило дуже 😻"
"Улюбленого Вєнічку з Днем народження! 😘 Дуже зворушливе відео! Дякую ❤️❤️❤️"
"З Днем Народження, пупсика улюбленого!!!😍❤️"
"Прекрасна дитина 😍"
"Прям до сліз ❤ ❤ ❤ улюблені, Будьте завжди, ми вас дуже любимо 🧸 🎈 🤍 💌"
"Малюк, з Днем Народження! Рости розумним, добрим хлопчиком, радуй свою сім'ю ☺ ️"
"Нехай буде щасливий улюблений син Веніамін, мамина радість, гордість і надія❤️"
"Любимо, дуже! З іменинником Тіночка ❣Вєнє тільки здоров'я і щоб радував маму ❤ 🙏 🧸 "
"З народженням, здоровим будь, сильним мамі на радість 🍁 🥳 🍂 "
Нагадаємо, кардинальні зміни в зовнішності Тіни Кароль і Горбунова зачепили українців: "молодше, ніж 14 років тому".
Як повідомляла Politeka, грайлива Тіна Кароль роздяглася ще більше, величезний виріз нічого не приховав: "перебір"
Також Politeka писала, що рідкісне фото Тіни Кароль з братом і батьками облетіло мережу