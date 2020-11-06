Время не властно над ними

Украинская певица Тина Кароль восхитила поклонников роскошным видом на "Танцях з зірками"

Как пишет Politeka.net, ведущий популярного шоу Юрий Горбунов выложила в микроблоге "Инстаграм" снимок из ранних сезонов, на котором станцевал со звездой. В одном из выпусков пара вышла на паркет в образах Остапа Бэндера и Эллочки-людоедки. Юрий Горбунов отметил в описании, что это было почти 14 лет назад.

Сам телеведущий предстал в белых штанах, длинном шарфе, клетчатом пиджаке и фуражке, его очаровательная партнерша надела серое платье с блестками, колготки и меховую жилетку. Знаменитости страстно станцевали вместе с шоу-балетом, взявшись за руки. Горбунов сделал лихое выражение лица, подражая своему знаменитому персонажу из кино.

"Минутка истории. Танці з зірками. 14 лет назад", - написал автор под фото.

Пользователи социальной сети сравнили, как изменились Тина Кароль и Юрий Горбунов после того выпуска:

"Тина на себя нынешнюю не похожа"; "Тина сейчас выглядит моложе, чем 14 лет назад!🤣"; "Какой образ! 🙀🙀😍😍😍 супер"; "Молодцы"; "Показали б повтор. Круто"; "Тина здесь выглядит старше, чем в образе Старушки в воскресенье 😂😂😂😂"; "Красавица"; "Юрий Горбунов почти не изменился"; "Надо повторить! Кароль - супер!".

Напомним, Тина Кароль разочаровала видом "дынек" в платье с бездонным декольте: "Провисли"

А еще Politeka писала, что Тина Кароль на каблуках растянулась в обалденном шпагате, Осадчая была права.

Также Politeka сообщала, что Тину Кароль с хвостиком показали в обычной жизни, узнать можно с трудом.