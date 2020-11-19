Відома модель Гюль Бахарі, яку називають турецькою Кардаш'ян, показала себе на радість фанатів

На фото Гюль позує в прозорій сукні, розвернувшись спиною до дзеркала. Бахарі зібрала волосся в тугий хвіст, а образ доповнила стильними сережками. Дівчина в руках тримала телефон і знімала своє відображення. Під сукнею можна побачити білі трусики, які практично не прикривали "горішок". Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Я видалю до ранку", - написала зірка під фото.

Фанати подивилися відео тисячі разів і написали коментарі:

"Чудова", "Моя красива дівчина", "прекрасна", " ти така красива сестричка повернутися?". "Ні, не видаляйте це!", "Який ви інженер і яка у вас освіта?", "фото того ж самого будь ласка, опублікуйте", "Розмір вражає", "серце не витримує".

Повідомлялося, що турецька модель Гюль Бахарі показала значні форми в тісному ТОПі.

"Вибачте, якщо я занадто захопилася роботою. Я займалася нездійсненними завданнями останні кілька днів", - йдеться в повідомленні.

Бахарі також поділилася кадрами, на яких позує в тісному білосніжному ТОПі, який ледь витримує «натиск» значних обсягів.

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