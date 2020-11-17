Популярная модель Гюль Бахари, также известная, как турецкая Ким Кардашьян, восхитила милым образом в нежно-розовом наряде

Знаменитая модель старается публиковать на своей странице в социальной сети Инстаграм только лучшие свои фото. Ради привлечения внимания Гюль меняет образы, как перчатки. Так как девушка рекламирует одежду популярных брендов, она нашла свой стиль и теперь показывает в основном все возможные варианты платьев с дерзкими вырезами на бюсте.

Из-за шестого размера груди даже скромное платье может стать откровенным, поэтому девушка не выбирает слишком открытых нарядов заранее. В частности, большая часть ее образов довольно скромная и только акцент на груди остается неизменным. Как видно на фото, девушка может подчеркнуть достоинства очень тонко.

Глубокое декольте с дополнительным разрезом в розовом платье едва скрыло формы знаменитости, благодаря чему Бахари получила сотни отзывов.

«Мужчина, который обращается с женщиной как с принцессой, является доказательством того, что он родился и вырос в объятиях королевы. 👸🏻», - написала Бахари.

Вот что отвечают в сети

«Выглядит так здорово; Жасмин взгляд (Аладдин);Я буду относиться к тебе как к принцессе; нет, это только доказывает, что у него есть средства для этого 🙄; ты совершенно великолепна; Драгоценный образ💛💚; Замечательно мило; Это красивая принцесса блистит; Замечательная чувственная девушка; Это так красиво 💗; Ты такая красивая и я люблю тебя».

Мы также писали, чтр несмотря на то, что Бахари не снимается в открытых бикини, она активно демонстрирует тело в других, не менее дерзких нарядах.

Так, девушка надевает весьма неоднозначные платье, вырезы у которых иногда доходят практически до самой талии, а декольте до пупка не скрывает грудь даже частично. Поэтому фото, на котором Бахари позировала в белом платье со спущенными рукавами тут же прокомментировали пользователи сети. По их мнению, девушка выглядела соблазнительно и очень ярко.

«Красиво, просто невероятная малышка 😍; Ты потрясающая женщина ... 🔥; снимайте верх полностью; идеальная девушка; Красиво 😍😍😍; Удивительное и очень горячее тело 💋; Очень красиво; Потрясающее зрелище; Очень хорошо; так восхитительно моя дорогая; Так мило вау🔥😍».

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