Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя на радость фанатов

На фото Гюль позирует в прозрачном платье, развернувшись спиной к зеркалу. Бахари собрала волосы в тугой хвост, а образ дополнила стильными серьгами. Девушка в руках держала телефон и снимала свое отражение. Под платьем можно увидеть белые трусики, которые практически не прикрывали "орешек". Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Я удалю до утра", - написала звезда под фото.

Фанаты посмотрели видео тысячи раз и написали комментарии:

"Великолепная", "Моя красивая девушка", "Прекрасная", "ты такая красивая сестренка вернуться?", "Нет, не удаляйте это!", "Какой вы инженер и какое у вас образование?", "фото того же самого пожалуйста, опубликуйте", "Размер впечатляет", "Сердце не выдерживает".

Сообщалось, что турецкая модель Гюль Бахари показала внушительные формы в тесном топе.

«Простите, если я слишком увлеклась работой. Я занималась невыполнимыми задачами последние несколько дней», - говорится в сообщении.

Бахари также поделилась кадрами, на которых позирует в тесном белоснежном топе, который едва выдерживает «напор» внушительных объемов.

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