Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, блеснула бюстом крупным планом

Звезда выбирает для фотосессий и своих выходов самые жаркие наряды с декольте, показывая свои большие прелести, пишет Politeka.net.

Модель с пышными формами, как у Ким Кардашьян, не может оставить равнодушными своих поклонников.

В этот раз звезда предстала в платья расцветки "гусиной лапки". Наряд обтянул большую грудь, тонкую талию и пышные бедра. Фигура в форме песочных часов в таком платье смотрелась великолепно.

Модель записывала сториз, находясь в уборной. Она навела камеру на зеркало.

В другом кадре звезда предстала сидящей за столиком кафе. Она сделала селфи, показав пышную грудь. Прелести притягивали взгляд, как и макияж красотки с акцентом на пышные ресницы.

Фото не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь в сториз нет такой возможности, но понятно, что она сводит с ума всех поклонников.

Ранее мы писали, что Гюль Бахари сидела на диване за столиком в ресторане. Красотка показалась в платье с разрезами с огромным декольте, зато без белья. Модель собрала хвост в тугой узел, а сама смотрела в объектив камеры.

"Ему нужна настоящая женщина, чтобы хвастаться", - написала звезда под фото.

Ранее сообщалось, что Гюль Бахари позировала в розовом костюме. Звезда развернулась спиной, хвастаясь упругими ягодицами, на которых и был сделан акцент. Красотка, как можно понять, была без белья, а волосы собрала в косу.

"Не заставляй меня ждать слишком долго", - написала Гюль под фото.

Пользователи сети написали много приятного в сторону яркой звезды.

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