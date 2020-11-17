Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в спортзале
На фото красотка позировала в лосинах и топе. Звезда прикрыла лицо маской, а в руках держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Волосы у девушки были распущенными и доставали прямо до пятой точки. Бахари демонстрировала на кадре упругую пятую точку, которую она натренировала в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Орех на пять, заставляет завидовать".
Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари восхитила милым образом в нежно-розовом наряде.
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Как видно на фото, девушка может подчеркнуть достоинства очень тонко.
Глубокое декольте с дополнительным разрезом в розовом платье едва скрыло формы знаменитости, благодаря чему Бахари получила сотни отзывов.
Мы писали, что турецкая модель Гюль Бахари впечатлила фигурой в облегающем белье.
«Иностранка – красотка», - коротко говорится в подписи.
Уточним, что на фотографии Бахари позирует в черном облегающем топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.
«Черная пантера», «невероятно красивая», «очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.
Напомним, турецкая Кардашьян посветила в обжигающем декольте своей завидной красотой
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