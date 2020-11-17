Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя в спортзале

На фото красотка позировала в лосинах и топе. Звезда прикрыла лицо маской, а в руках держала телефон, на который снимала себя в зеркало. Волосы у девушки были распущенными и доставали прямо до пятой точки. Бахари демонстрировала на кадре упругую пятую точку, которую она натренировала в спортзале. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Фанаты не ставили лайки и не писали комментарии, но так и хочется добавить: "Орех на пять, заставляет завидовать".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари восхитила милым образом в нежно-розовом наряде.

Как видно на фото, девушка может подчеркнуть достоинства очень тонко.

Глубокое декольте с дополнительным разрезом в розовом платье едва скрыло формы знаменитости, благодаря чему Бахари получила сотни отзывов.

Мы писали, что турецкая модель Гюль Бахари впечатлила фигурой в облегающем белье.

«Иностранка – красотка», - коротко говорится в подписи.

Уточним, что на фотографии Бахари позирует в черном облегающем топе, эффектно демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

«Черная пантера», «невероятно красивая», «очень круто выглядишь», - пишут ее поклонники.

Напомним, турецкая Кардашьян посветила в обжигающем декольте своей завидной красотой

Также Politeka сообщала, что турецкая Кардашьян показала жаркую экзотику, обтянув прелести атласом

А еще Politeka писала, что турецкая Кардашьян кокетливо спустила рубашечку, блеснув бюстом без белья



