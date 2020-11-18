Известная модель Гюль Бахари, которую называют турецкой Кардашьян, показала себя и рассказала о любви

На фото Гюль позировала в прозрачном наряде, без бюстгальтера, и в стрингах из веревочек. Звезда стояла на балконе, развернувшись спиной и нагнувшись, демонстрируя упругие ягодицы. Волосы у Бахари были собраны в хвост, чтобы не мешали. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

"Люблю тебя всем моим орешком. Сказал бы орешек, но мой больше", - написала Бахари под фото.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Этот вид бу бу", "Вид, такой красивый", "Черт возьми, девочка, у тебя есть стиль", "Она одна", "Спасибо", "Потрясающе", "Вы всегда великолепны!", "Вау, вот это сумасшедшее розовое здание!", "Определенно больше", "Бахари, любовь моя, я бы хотел лизнуть тебе спину, а затем...", "Выглядит завораживающе, милая девушка", "Ты выглядишь чудесно красиво".

Сообщалось, что популярная модель Гюль Бахари, также известная восхитила милым образом в нежно-розовом наряде.

Как видно на фото, девушка может подчеркнуть достоинства очень тонко.

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