Гривня втерла ніс долару, в НБУ озвучили оптимістичний прогноз: що буде з курсом валют
Держрегулятор назвав, яким буде курс валют 18 листопада
Так, згідно з прогнозами НБУ, 18 листопада долар коштуватиме 28,1 гривень, хоча днем раніше його продавали по 28,11 гривень. Падіння незначне, але тенденція радує, адже «зелені» вже кілька днів не показують зростання.
Євро, навпаки, виросте в ціні. У середу європейську валюту продаватимуть за 33,39 гривень, у той час як днем раніше євро можна було купити за 33,24 гривні.
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Українцям назвали умови, за яких вони можуть не платити за опалення повну вартість
Цієї зими мільйони українців можуть залишитися без газу через відсутність лічильників, деякі споживачі можуть не платити за опалення повну вартість.
Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, українці можуть не платити всю вартість за опалення, якщо температура в опалювальному приміщенні становить нижче 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат).
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За останній час істотно знизилося число автомобілів, власники яких сплачують так званий "податок на розкіш"
У 2017 році мінімальна зарплата становила 3200 грн, відповідно, вартість авто, за яке треба було платити податок, становила 1,2 млн гривень.
Враховуючи, що у зв'язку з інфляційними процесами і викликаною ними неодноразовою індексацією зарплат, наступного року "мінімалка" складе вже 6 тисяч гривень. Тобто, податком будуть обкладатися автомобілі, які коштують не менше 2,25 млн грн.
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Уряд готує нові правила, які допоможуть "приборкати пандемію"
Серед новвовведень:
- удосконалення мобільного додатку "дій вдома" з введенням автоматичних штрафів за порушення режиму самоізоляції;
- запуск електронного рецепту на ліки;
- розширення програми "Доступні ліки";
- введення електронного направлення на ПЛР-тестування
- QR-коди для публічних місць.
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За даними журналістів штурм почав один з організаторів мітингу. Він переліз через паркан.
Нагадаємо, що долар впаде, знайдена заміна популярній валюті: "Пандемія стимулювала попит на...".
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