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Гривня втерла ніс долару, в НБУ озвучили оптимістичний прогноз: що буде з курсом валют

Держрегулятор назвав, яким буде курс валют 18 листопада

За даними Нацбанку, в середу американський долар не тільки не подорожчає, але навіть втратить пару позицій.

Так, згідно з прогнозами НБУ, 18 листопада долар коштуватиме 28,1 гривень, хоча днем раніше його продавали по 28,11 гривень. Падіння незначне, але тенденція радує, адже «зелені» вже кілька днів не показують зростання.

Євро, навпаки, виросте в ціні. У середу європейську валюту продаватимуть за 33,39 гривень, у той час як днем раніше євро можна було купити за 33,24 гривні.

Зниження тарифів на 30%: коли українці можуть не платити за комуналку, деталі

Українцям назвали умови, за яких вони можуть не платити за опалення повну вартість

Цієї зими мільйони українців можуть залишитися без газу через відсутність лічильників, деякі споживачі можуть не платити за опалення повну вартість.

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів, українці можуть не платити всю вартість за опалення, якщо температура в опалювальному приміщенні становить нижче 20 градусів (18 градусів для кутових кімнат).

Українців обкладуть податками по-новому, кого запишуть у багатих: "Встановлять у розмірі… "

За останній час істотно знизилося число автомобілів, власники яких сплачують так званий "податок на розкіш"

За даними прес-служби Міністерства фінансів України, на сьогоднішній день транспортний податок оплачують власники машин до п'яти років включно, ціна яких - 375 розмірів мінімальних зарплат.

У 2017 році мінімальна зарплата становила 3200 грн, відповідно, вартість авто, за яке треба було платити податок, становила 1,2 млн гривень.

Враховуючи, що у зв'язку з інфляційними процесами і викликаною ними неодноразовою індексацією зарплат, наступного року "мінімалка" складе вже 6 тисяч гривень. Тобто, податком будуть обкладатися автомобілі, які коштують не менше 2,25 млн грн.

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Уряд готує нові правила, які допоможуть "приборкати пандемію"