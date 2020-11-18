Співачка та зірка "Дом-2" Ольга Бузова розбурхала мережу безглуздим образом для новорічних концертів
Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, за яке тут же була жорстко розкритикована.
Помітно схудла Ольга (як пишуть користувачі, "шкіра та кістки") сиділа на стільці в екстремально короткій сукні кремового відтінку з золотистими паєтками і прозорою вставкою в зоні декольте. На голові у Бузової була рожева перука. Лук доповнив яскравий макіяж з використанням блискіток і фіолетової помади.
Ольга склала ногу на ногу й засвітила синці на стегні. При цьому вона намагалася зобразити в кадрі якусь млосність та сексапільність.
"Скоро Новий Рік??? 😂☝🏻🤯 - Аааа, так Скоро Новий рік 🎄🥳 І ми вже почали записувати новорічні програми 🤗, щоб Вам піднімати настрій на свята 🥰❤️❄️ Буде багато цікавого 🌬 Обіцяю ☃️❄️", - підписала фото Бузова.
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Користувачі кинулися обговорювати пост Ольги. Варто відзначити, більшість коментарів носять негативний відтінок:
"Перше враження про фотку "що за путана" - "теж саме 😃 подумала" - " і я також подумала! У такому відоні вона буде виступати на федеральному каналі або все таки Примадонну послухають і цю "легку" жінку не випустять?"
"Оль, дуже худенька 💔 їж більше 🙏" - "нагодуйте її, кістки та шкіра, навіть шкода її, вона себе виснажила вже, організм наш не сталевий!!"- "не можна їй товстішати, вона ж ФЕгуристка !😤🤣"
"Дуже сильно схудла!🙊😱😲"
"Ось це образ🤤 🔥 🔥 бідні бабусі любительки новорічних програм 😂"
"Аж синці на ногах"
"Шо за червоні ліхтарі?😳"
Раніше ми повідомляли, в мережі гримить скандал між співачкою Аллою Пугачовою і Бузовою. Примадонна чинила опір участі співаючої телеведучої в "новорічному вогнику".
За вказівкою Алли Борисівни Ольгу не пустили виступати в 2019 році, та й в цьому - історія повторилася.
"Новий рік-це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - процитували Пугачову в ЗМІ.
Нагадаємо, що Бузову публічно принизили, зірка не стримала емоцій: "мене виховували правильно, але...».
Також Politeka повідомляла, що зарозуміла Ольга Бузова пояснилася після істерики на шоу: "як колода....".