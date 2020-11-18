Співачка та зірка "Дом-2" Ольга Бузова розбурхала мережу безглуздим образом для новорічних концертів

Як передає Politeka.net, 34-річна артистка опублікувала в своєму мікроблозі в Instagram свіже фото, за яке тут же була жорстко розкритикована.

Помітно схудла Ольга (як пишуть користувачі, "шкіра та кістки") сиділа на стільці в екстремально короткій сукні кремового відтінку з золотистими паєтками і прозорою вставкою в зоні декольте. На голові у Бузової була рожева перука. Лук доповнив яскравий макіяж з використанням блискіток і фіолетової помади.

Ольга склала ногу на ногу й засвітила синці на стегні. При цьому вона намагалася зобразити в кадрі якусь млосність та сексапільність.

"Скоро Новий Рік??? 😂☝🏻🤯 - Аааа, так Скоро Новий рік 🎄🥳 І ми вже почали записувати новорічні програми 🤗, щоб Вам піднімати настрій на свята 🥰❤️❄️ Буде багато цікавого 🌬 Обіцяю ☃️❄️", - підписала фото Бузова.

Користувачі кинулися обговорювати пост Ольги. Варто відзначити, більшість коментарів носять негативний відтінок:

"Перше враження про фотку "що за путана" - "теж саме 😃 подумала" - " і я також подумала! У такому відоні вона буде виступати на федеральному каналі або все таки Примадонну послухають і цю "легку" жінку не випустять?"

"Оль, дуже худенька 💔 їж більше 🙏" - "нагодуйте її, кістки та шкіра, навіть шкода її, вона себе виснажила вже, організм наш не сталевий!!"- "не можна їй товстішати, вона ж ФЕгуристка !😤🤣"

"Дуже сильно схудла!🙊😱😲"

"Ось це образ🤤 🔥 🔥 бідні бабусі любительки новорічних програм 😂"

"Аж синці на ногах"

"Шо за червоні ліхтарі?😳"

Раніше ми повідомляли, в мережі гримить скандал між співачкою Аллою Пугачовою і Бузовою. Примадонна чинила опір участі співаючої телеведучої в "новорічному вогнику".

За вказівкою Алли Борисівни Ольгу не пустили виступати в 2019 році, та й в цьому - історія повторилася.

"Новий рік-це сімейне свято, на якому не прийнято "трясти кавунами", - процитували Пугачову в ЗМІ.

Нагадаємо, що Бузову публічно принизили, зірка не стримала емоцій: "мене виховували правильно, але...».

Також Politeka повідомляла, що зарозуміла Ольга Бузова пояснилася після істерики на шоу: "як колода....".