Певица и звезда "Дом-2" Ольга Бузова взбудоражила Сеть нелепым образом для новогодних концертов

Как передает Politeka.net, 34-летняя артистка опубликовала в своем микроблоге в Инстаграм свежее фото, за которое тут же была жестко раскритикована.

Заметно отощавшая Ольга (как пишут пользователи, "кожа да кости") сидела на стуле в экстремально коротком платье кремового оттенка с золотистыми паетками и прозрачной вставкой в зоне декольте. На голове у Бузовой был розовый парик. Лук дополнил яркий макияж с использованием блесток и фиолетовой помады.

Ольга сложила ногу на ногу и засветила синяки на бедре. При этом она старалась изобразить в кадре некую томность и сексапильность.

"Скоро Новый год??? 😂☝🏻🤯 - Аааа, да Скоро Новый год 🎄🥳 И мы уже начали записывать новогодние программы 🤗, чтобы Вам поднимать настроение в праздники 🥰❤️❄️ Будет много интересного 🌬 Обещаю ☃️❄️", - подписала фото Бузова.

Пользователи кинулись обсуждать пост Ольги. Стоит отметить, большинство комментариев носят негативный оттенок:

"Первое впечатление о фотке "что за путана" - "тоже самое 😃 подумала" - "и я также подумала! В таком видоне она будет выступать на федеральном канале или все таки Примадонну послушают и эту "лёгкую" женщину не выпустят?"

"Оль, очень худенькая 💔 ешь больше 🙏" - "накормите её, кости и кожа, даже жаль её, она себя извела уже, организм наш не стальной!!" - "нельзя ей поправляться,она же ФЕгуристка !😤🤣"

"Очень сильно похудела!🙊😱😲"

"Вот это образ🤤🔥🔥 бедные бабули любительницы новогодних программ 😂"

"Аж синяки на ногах"

"Шо за красные фонари?😳"

Ранее мы сообщали, в Сети гремит скандал между певицей Аллой Пугачевой и Бузовой. Примадонна воспротивилась участию поющей телеведущей в "новогоднем огоньке".

По указке Аллы Борисовны Ольгу не пустили выступать в 2019 году, да и в этом - история повторилась.

"Новый год — это семейный праздник, на котором не принято "трясти арбузами", - процитировали Пугачеву в СМИ.

Напомним, что Бузову публично унизили, звезда не сдержала эмоций: «Меня воспитывали правильно, но...».

Также Politeka сообщала, что высокомерная Ольга Бузова объяснилась после истерики на шоу: "Как бревно....".