Відома актриса Христина Асмус здивувала позою на природі
Зірка активно знімається в різних проектах, але і знаходить час для фотосесій, повідомляє Politeka.net. Кадрами красуня ділиться в своєму Instagram.
Цього разу красуня показала фото, зроблене на природі, біля зеленого газону і красивої доріжки. Христина присіла на сходинки і прийняла досить розкуту позу - вона широко розставила ніжки.
Для прогулянки актриса вибрала чорну косуху з заклепками і темно-сірі джинси.
Очі зірка підкреслила чорним олівцем. У вушках стирчали маленькі сережки.
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У пості зірка згадала неприємний випадок з дитинства.
"У підлітковому віці в мене з досить великої відстані стрельнули з пістолета кулькою 🔫
Цілилися в ноги, але пулька відрикошетила, потрапила в око і забралася під шкіру 😖 Тато сказав: "О, взагалі фігня!" і витягнув її.
Лопнуло безліч судин і я два місяці ходила з кров'яним оком ♪
Пам'ятаю салатова кулька була. Ви що розповісте? 🤪", - написала Асмус.
За годину пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.
"Суворий батя", "Христиночко, ти як ,15-річна дівчинка, ніжна така миленька", "класні сандалі👍 😎", "яка красива😉", " Христиночко, сонечко мила. Я вас так давно не бачив.Христиночко, сонечко гарного вечора.☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐😘", "Христина ви красуня! Найкраща актриса нашого кіно!!!❤ ",- написали користувачі Мережі.
Нагадаємо, Христина Асмус поскаржилася в соцмережах на те, що терпіти не може холоду і запитала, як ставляться до морозів її шанувальники, підкріпивши це питання фото у футболці.
Нагадавши, Харламов висміяв Асмус після розлучення, ганебні кадри: "ви що, знущаєтеся?"
Як повідомляла Politeka, маленька дочка Харламова і Асмус змусила батька волати від жаху, відео.
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