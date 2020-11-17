Відома актриса Христина Асмус здивувала позою на природі

Зірка активно знімається в різних проектах, але і знаходить час для фотосесій, повідомляє Politeka.net. Кадрами красуня ділиться в своєму Instagram.

Цього разу красуня показала фото, зроблене на природі, біля зеленого газону і красивої доріжки. Христина присіла на сходинки і прийняла досить розкуту позу - вона широко розставила ніжки.

Для прогулянки актриса вибрала чорну косуху з заклепками і темно-сірі джинси.

Очі зірка підкреслила чорним олівцем. У вушках стирчали маленькі сережки.

У пості зірка згадала неприємний випадок з дитинства.

"У підлітковому віці в мене з досить великої відстані стрельнули з пістолета кулькою 🔫

Цілилися в ноги, але пулька відрикошетила, потрапила в око і забралася під шкіру 😖 Тато сказав: "О, взагалі фігня!" і витягнув її.

Лопнуло безліч судин і я два місяці ходила з кров'яним оком ♪

Пам'ятаю салатова кулька була. Ви що розповісте? 🤪", - написала Асмус.

За годину пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Суворий батя", "Христиночко, ти як ,15-річна дівчинка, ніжна така миленька", "класні сандалі👍 😎", "яка красива😉", " Христиночко, сонечко мила. Я вас так давно не бачив.Христиночко, сонечко гарного вечора.☺️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️💐😘", "Христина ви красуня! Найкраща актриса нашого кіно!!!❤ ",- написали користувачі Мережі.

Нагадаємо, Христина Асмус поскаржилася в соцмережах на те, що терпіти не може холоду і запитала, як ставляться до морозів її шанувальники, підкріпивши це питання фото у футболці.

Нагадавши, Харламов висміяв Асмус після розлучення, ганебні кадри: "ви що, знущаєтеся?"

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