Модель Леоніла Гузь, яка стала "Міс Україна" в 2018 році, звела з розуму чарівним образом

Як передає Politeka.net, красуня опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому продемонструвала силу, грацію і жіночий шарм.

Дівчина показала обличчя та шию крупним планом, при цьому її шкіра світилася. Більше того, не було жодного натяку на одяг - ця пікантна деталь, безумовно, надихнула її шанувальників на ретельне вивчення цього "смачного" кадру.

Леоніла схопилася пальцями за горло і хижо подивилася в камеру. Волосся дівчина зібрала назад, щоб жоден неслухняний локон не зіпсував настільки бездоганні риси. У вушку моделі красувалася невелика сережка з блискучим камінчиком.

Лук доповнив макіяж в теплих бронзових тонах: нічого зайвого.

Користувачі прийшли в захват, коментуючи фото моделі:

"😻Дуже красива❤️💥"

"Неймовірна🔥🔥"

"Я люблю цю фотографію! Ти виглядаєш так приголомшливо і чудово. 😀😊🤩💯"

Раніше ми повідомляли, Гузь вразила зухвалим фото, на якому приспустила курточку, під якою виявилася абсолютно голою. Дівчина поманила апетитними округлостями й ніжними лініями, правда, на більше не зважилася, "обрізавши" знімок на найцікавішому.

У такому пікантному вигляді Леоніла позувала на тлі цегляної стіни та сходових поручнів. Волосся вона зібрала в хвіст, розсипавши локони на одному плечі. Роблячи фото, красуня млосно відкрила рот.

"Любов"; "чудово"; "Краса, вау"; "приголомшливо"; "Прекрасна"; "чудово, божественна краса"; "щось є", - відреагували користувачі.

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