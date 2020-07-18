Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019», покорила идеальной фигурой в черном боди

Звезда активно публикует в Инстаграм разные фото, в том числе, и откровенные, сообщает Politeka.net. В этот раз красотка блеснула всем своим великолепием в черном боди.

Гузь позировала стоя, немного расставив ноги. Модель отставила бедро, сверкнув безупречной формой.

Декольте черного наряда впечатляло, ведь из него немного выглядывала грудь.

Модель приподняла волосы и посмотрела в камеру, приоткрыв губы.

За час пост собрал более 1000 лайков и немного комментариев.

"Какая секси красавица😘😍❤️", "Прекрасная", "Шикарная 🔥🔥🔥", "Леонила, как ты прекрасна, ты замечательная и очень красивая, очень привлекательная и просто добавлю, что ты хороша, принцесса, целую и крепко обнимаю 💋💋💋💋🤗🤗🤗🤗🌸🌸🌸", - написали пользователи сети.

Напомним, Леонила Гузь позировала в одном кружевном белье, демонстрируя невероятную красоту.

«Мне кажется, вы знаете о моей жизни больше чем я🤣за самую оригинальную историю переведу на карту 100 долларов», — говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что Леонила Гузь позировала в тесных черных штанах и топе, из-под которого выглядывает нижнее белье знаменитости белого цвета.

«Что за женщина» - коротко говорится в сообщении.

Напомним также, что Леонила Гузь встала перед камерой вполоборота, нежно дотронувшись рукой до лица. Красотка со смоки-макияжем и распущенными волосами кинула в объектив игривый взгляд, одарив зрителей легкой улыбкой.

Напомним, мисс Украина Леонила Гузь в крохотных шортах засветила лишнее: «Это очень мило».

Как сообщала Politeka, мисс Украина Леонила Гузь призналась, что хотела бы изменить во внешности: «Боже, зачем?».

Также Politeka писала, что мисс Украина Леонила Гузь без лифчика эффектно приспустила лямочки: виден каждый изгиб.