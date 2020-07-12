Обладательница титула "Мисс Украина-2019" Леонила Гузь показала пикантное фото

Как сообщает Politeka.net, Леонила Гузь не замужем, детей у нее нет. Более того, уроженка Херсонской области призналась, что она удалила из социальных сетей даже фотографии с маленьким племянником - девушка боялась, что эти снимки могут спровоцировать всякие слухи.

Она скрупулезно отбирает снимки для своего аккаунта в Instagram, поэтому каждое ее фото действительно привлекает к себе внимание и сразу получает множество комплиментов и лайков.

Счастливая модель поделилась в сети милым летним кадром, на котором она запечатлена в стильном повседневном наряде.

Гузь продемонстрировала идеальную фигуру, позируя посреди ночного Монако. Для прогулки по городу она выбрала удобный и расслабленный лук – белоснежный топ на пуговицах и классические джинсовые шорты с высокой посадкой. Такой наряд подчеркивает идеально плоский животик и точеную талию девушки. Волосы она распустила, а на лицо нанесла едва заметный макияж.

Пользователи сети с удовольствием оставляют комментарии под соответствующим снимком "Мисс Украины", а также восхищаются красотой Леонилы.

"Невероятная красотка 💯", "Милашка", "Богическая 😍", "Самая красивая женщина в Украине. Так держать!", "Воу, фото огонь, и этот костюмчик круто смотрится на тебе", "Тебе очень идет такой стиль", "Девушка огонь".

Напомним, фигуристая Леонила Гузь похвасталась роскошным декольте в томной позе: невероятная красота

Как Politeka сообщала, что непревзойденная Леонила Гузь забыла про стыд и красиво уложила грудь в тесную маечку: сладко смотреть.