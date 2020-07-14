Модель Леонила Гузь, которая является обладательницей титула «Мисс Украина-2019», сверкнула красотой в одном кружевном белье

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Мне кажется, вы знаете о моей жизни больше чем я🤣за самую оригинальную историю переведу на карту 100 долларов», — говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованном снимке Леонила Гузь позирует в одном кружевном белье, демонстрируя невероятную красоту. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Вообще без комплексов», «Встретила как-то твою маму. А она и говорит: Боже, ты так похожа на мою дочь. Дай номер телефона», «красота внеземных масштабов», «я вижу, ты миленькая», «ты настолько красивая, бомба!», — пишут ни.

Как сообщалось ранее, обладательница титула "Мисс Украина-2019" Леонила Гузь показала пикантное фото.

Красотка не замужем, детей у нее нет. Более того, уроженка Херсонской области призналась, что она удалила из социальных сетей даже фотографии с маленьким племянником - девушка боялась, что эти снимки могут спровоцировать всякие слухи.

Она скрупулезно отбирает снимки для своего аккаунта в Instagram, поэтому каждое ее фото действительно привлекает к себе внимание и сразу получает множество комплиментов и лайков.

Напомним, фигуристая Леонила Гузь похвасталась роскошным декольте в томной позе: невероятная красота

Как Politeka сообщала, что непревзойденная Леонила Гузь забыла про стыд и красиво уложила грудь в тесную маечку: сладко смотреть.