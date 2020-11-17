Зірка серіалу "Школа" Єлизавета Василенко блиснула ідеальною зовнішністю на фото

Зірка любить ділитися з шанувальниками кадрами зі свого життя, передає Politeka.net. Красуня дуже фотогенічна і прекрасно тримається на камеру, будь-яке її фото викликає захват.

Відомо, що красуня не тільки займається акторською кар'єрою, але є моделлю і Instagram-блогером.

На момент зйомок серіалу дівчина була повнолітньою, тому вона не скромничала і сміливо розміщувала в соцмережах відверті оголені фото.

Зараз Василенко вважається однією з найпопулярніших українок. На сторінку дівчини в Instagram підписані 1,1 мільйона осіб.

В одному з останніх постів зірка показала своє обличчя крупним планом.

За три години фото зібрали майже 80 тисяч лайків і багато коментарів.

"Як завжди чудова🥺 😍♥️", "шикардосік❤️❤️", "я в шоці з тебе", " дуже красива!", "расуня😍", " Вау, дуже красива🥵❤️❤️❤️❤️❤️", "найкрасивіша", " Крашиха🦥 🦋❤️", "ну, дуже красива фотка🔥 💣 🔥", " яка ж красуня😻", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Єлизавета Василенко позувала в білосніжному вбранні, з-під якого видніється блакитна водолазка. Доповнити образ знаменитість вирішила ефектною зачіскою і коробкою з шахами.

"Хто не знав - обожнюю шахи! Ось записалася на курси, завтра перший урок і я обов'язково поділюся враженням про нього", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Єлизавета Василенко позувала напівбоком в облягаючому купальнику, який ефектно підкреслює її і без того розкішну фігуру. Очі при цьому красуня вирішила прикрити за допомогою окулярів.

Нагадавши, Ліза Василенко зі "Школи" посвітила рожевим ліфчиком на терасі.

Як повідомляла Politeka, зірка "Школи" спокусила пікантним образом, фото крупним планом.

Також Politeka писала, що зірка "Школи" влаштувала гарячі ігри з Дорофєєвою на кухні, кадри облетіли мережу.