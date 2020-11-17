Телеведуча Анфіса Чехова приголомшила емоційним відео, показавши свою фігуру у всіляких ракурсах

Як передає Politeka.net, 42-річна зірка опублікувала свіжі кадри в своєму мікроблозі в Instagram, на яких пошаленіла на Мальдівському пляжі під дощем (щоб подивитися, відео проскрольте вниз).

Мокра та щаслива Анфіса постала в блакитному бікіні й білому парео з квітами. Дівчина носилася по пляжу під кавер однієї з пісень Стінга: вітер раз у раз задирав тонку тканину, оголюючи її видатні принади.

Крім того телеведуча покрутилася на білому пісочку, полоняя засмаглими "смаколиками".

"Це мабуть найкраще відео з відпочинку, яке я коли-небудь робила у своєму житті😍 справа була так. Лежимо ми з Марією загоряємо і тут починається дощ. І могли б ми понуро дивитися на дощ з вікна нашої вілли, якби в моєму плей-листі не завалялася ця дощова пісня😬 І я кажу Бабі: "Підемо познімаємо відео?" А вона відповідає: "Чому б і ні!» А далі ми носилися під дощем, знімаючи цей кліп. Всім, хто любить дощ, особливо мальдівський, присвячується!",- поділилася Чехова.

Користувачі з радістю прокоментували побачене:

"Дуже красиво! І з одного дубля знято?)" - "Так)) Просто знімали все підряд, а потім я змонтувала☺️"

"Краще в 100 разів ніж кліпи у багатьох))"

"Дуже красиво і без вульгарності🔥"

"Місце-рай на землі! 😍 😍 😍 Ви чудово вписуєтеся в ці декорації! Хочеться вам побажати донечку ! Таку ж красиву як і ви самі!😘"

"Чарівне відео 😍 так романтично!! І трохи сумно чомусь... 😊"

"Краса і блаженство 👍 🔥 💗 "

"Суцільне задоволення)))"

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