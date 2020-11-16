Популярная российская телеведущая Анфиса Чехова подразнила мужчин, представ перед камерой в облегающем белье во время отдыха на Мальдивах

Как сообщает Politeka, фотографию знаменитость опубликовала в Instagram.

«Мой директ завален возмущенными сообщениями от мужчин: «Анфиса, вы невнимательны к своей мужской аудитории! Были на Мальдивах и не одной фотки в белье!». Мои дорогие мужчины, исправляюсь. Держите фото в белье. Вы наверное возмутитесь и скажете: «Да где ж тут бельё? Это купальник!». А, нет, на мне нижнее белье…» - говорится в сообщении.

Уточним, что на фотографии Чехова позирует в облегающем белье, изящно демонстрируя достоинства фигуры.

«Анфиса ну прям солдат Джейн😂🤗шикарна», «огонь», «белье невероятно Вас худит мне прям приятно глянуть», «вооот!!! Мой Любимый образ», «Одни женщины пишут - где мужики, блин», - пишут ее поклонники.

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"Если бы мне кто-то сказал, что в 42 я буду выглядеть и чувствовать себя лучше, чем в 24 - я ни за чтобы не поверила", - поделилась Чехова.

В подтверждение своих слов, телеведущая поделилась снимкам в бикини.

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