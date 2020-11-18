30-річна актриса і за сумісництвом блогерша Яна Кошкіна, якій приписують роман з шоуменом Гаріком Харламовим, приголомшила яскравим виглядом

Як повідомляє Politeka.net, дівчина похвалилася спокусливими формами в ефектному костюмі з глибоким декольте.

Родзинкою нового знімка можна вважати нафарбовані яскраво червоною помадою губи, які до того ж виглядають незвично великими.

Кошкіна, якій зазвичай роблять компліменти за великі і виразні очі, запитала, що на новому фото виглядає яскравіше, губи або очі. Відзначимо, думки користувачів мережі розділилися. При цьому знайшовся і третій варіант.

"Красива, вишукана дівчинка!", "Очі, як у інопланетянки«,» та тут косоокість отримати можна, поки вибереш", "тут все атомно", "що за диво", "Шикарно.. Слів немає", "як губи стали такі великі?", "Заміж вам потрібно, дівчина", "Буфера найяскравіше ", "Янка ти як завжди просто диво", "губи капець прям засліплюють", "не знаю навіть, що і виділити!) Все просто ідеально!", "Очі, які трохи нижче шиї", "у очей своя краси, у губ своя, а разом вони роблять тебе незрівнянною", - пишуть в мережі.

Нагадаємо, що Яна Кошкіна вразила розкішшю, заінтригувавши розповідями про особисте: «записую нишком...».

Як повідомляла Politeka, Гарік Харламов переживає через свою "пишногрудої нареченої" Кошкіної: "ми з нею...".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна показала, як виглядає після НП, яка позбавила її слуху: "додому!"