30-летняя актриса и по совместительству блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, огорошила ярким видом

Как сообщает Politeka.net, девушка похвасталась соблазнительными формами в эффектном костюме с глубоким декольте.

Изюминкой нового снимка можно считать накрашенные ярко красной помадой губы, которые к тому же выглядят необычно большими.

Кошкина, которой обычно делают комплименты за большие и выразительные глаза, спросила, что на новом фото выглядит ярче, губы или глаза. Отметим, мнения пользователей Сети разделились. При этом нашелся и третий вариант.

«Красивейшая, изысканная девочка!», «Глаза, как у инопланетянки», «Да тут косоглазие получить можно, пока выберешь», «Здесь все атомно», «Что за чудо», «Шикарно.. Слов нет», «Как губы стали такие большие?», «Замуж вам нужно, девушка», «Буфера ярче всего», «Янка ты как всегда просто чудо», «Губы капец прям ослепляют», «Не знаю даже, что и выделить!) Все просто идеально!», «Глаза, которые чуть ниже шеи», «У глаз своя красоты, у губ своя, а вместе они делают тебя несравненной», - пишут в Сети.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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