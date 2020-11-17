30-летняя актриса и по совместительству блогерша Яна Кошкина, которой приписывают роман с шоуменом Гариком Харламовым, который развелся с актрисой Кристиной Асмус, огорошила откровенным видом

Как сообщает Politeka.net, девушка похвасталась соблазнительными формами в эффектном костюме.

Так, Кошкина приняла участие в рекламных съемках, для который выбрала интересный сиреневй костюм. С одной стороны, наряд выглядит достаточно по-деловому, но при этом у пиджака такой глубокий вырез, что фанаты замерли в восторге, когда увидели это.

В конце ролика Яна сменила наряд в зеленый откровенный комбинезон и начала позировать лежа на полу, чем еще больше обрадовала своих почитателей.

В комментариях поклонники выражают Яне искренние комплименты, утверждая, что ей очень идет этот новый образ.

"Какая она классная, почему такие девушки одни🤔 и мужу Яночка очень симпатична, всегда над ним прикалывают на эту тему) Горячая съемка 🔥🔥🔥 Хочется видеть ещё Да, она просто секси, красотка Классное видео 👏👏 модель круть 🔥 Какая съемка крутая, и Яна в кадре шикарно смотрится) Очень залипательный ролик получился👍 Обожаю Яну)) самая красивая актриса Знаю Яну, красивая девушка, с красивыми девушками всегда приятно работать 😍Интересная девочка, хорошо играет роли, мне нравится 👍 Круто снято, модель вообще просто огонь", – пишут фолловеры.

Ранее мы сообщали, что Яна Кошкина похвасталась соблазнительными формами в эффектном черном платье, которое едва держится на груди. При этом упругие "мячики" наполовину обнажены.

Длинные волосы Кошкина собрала в хвост, чтобы не отвлекать внимания от главного. Образ дополняют элегантные босоножки на высоком каблуке.

Напомним, что Яна Кошкина сразила роскошью, заинтриговав рассказами о личном: «Записываю исподтишка…».

Как сообщала Politeka, Гарик Харламов переживает из-за своей "пышногрудой невесты" Кошкиной: "Мы с ней...".

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