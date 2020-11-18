Відома співачка Ольга Серябкіна, колишня солістка групи "Серебро", посвітила принадами в вирізі

Артистка починала свій творчий шлях з бальних танців, пише Politeka.net. У 12 років майбутня співачка стала КМС з бальних танців.

Зірка в школі віддавала перевагу гуманітарним наукам, а у 17 років вступила до Інституту міжнародного права та економіки, де вивчала лінгвістику. У підсумку Ольга стала дипломованим синхроністом англійської та німецької мов.

Однак за фахом вона працювати не пішла, адже паралельно з навчанням вона писала вірші, займалася RnB і знімалася в кліпах.

Пізніше Ольга познайомилася з продюсером Максом Фадєєвим, який запросив артистку в групу "Серебро". У групі Серябкіна пробула до 2019 року.

Зараз співачка займається сольною кар'єрою, встигаючи не тільки записувати пісні, а й вести свій Instagram.

Так, кілька годин тому Ольга записала селфі-відео у своєму сторіс. Артистка позувала, стоячи біля вікна.

Ольга одягла кофту з пікантним вирізом в районі грудей. Остання виставилася з розрізу і виглядала дуже привабливо.

Грайлива зірка моргнула в камеру і посміхнулася, а в підписі поставила просто сонечко.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже такої можливості тут немає.

Нагадаємо, на фан-сторінці Ольги Серябкіної з'явився знімок красуні в купальнику з вирізами. Купальний наряд оголив пружну п'яту точку, а обраний фотографом ракурс дозволив помилуватися досконалими формами.

Стильні окуляри завершили образ.

"Сьогодні снився океан і спека ️ ☀️ ️ сумую💔", - написали автори поста.

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