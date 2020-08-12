Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", покорила совершенніми изгибами в мини-платье

Артистка готовится к премьере клипа и решила поразить фанатов новым жарким образом, пишет Politeka.net. Ольга позировала в машине, дверь которой была открыта.

Звезда была в блестящем платье, длина которого была довольно откровенной. Певица расставила ножки, опустив между ними руки.

Ольга слегка выгнулась, демонстрируя идеальные изгибы. Артистка посмотрела в камеру томным взглядом, на ее лице не было улыбки.

"Завтра в полночь будет не стыдно 🎶🚨", - подписала фото певица.

Всего за три минуты пост собрал более 2000 лайков и много комментариев.

"Я МИЛЛИОНЕР И МНЕ ПОНРАВИЛОСЬ, ОДОБРЯЮ", "Самая лучшая🔥", "Наконец-то, Ольчик 😍 Это будет взрыв🔥", "Оленька дорогая, я очень люблю тебя и хочу это сказать тебя каждый день. Ты самая лучшая на свете. 🔥💎❤❤❤💋🌹🌹🌹", "Аааааа😍😍😍😍тащусь", "Ждуууууу!!!!!!! Очень", "Какая шикарная 😍 ждуууууу. Надеюсь что я все услышу 🙈", "Оч жду премьеру! Порви всех, малышка", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина заворожила формами на речном пляже.

Певица надела черный купальник, верх которого едва справлялся с тем, чтобы прикрыть грудь. Маленькие кусочки ткани на тонких бретельках растянулись на большой груди. Пышные прелести в столь откровенном лифчике выглядели, как можно соблазнительно.

Ранее сообщалось, что Ольга Серябкина показала фото, сделанное во время прогулок на скутере.

Девушка в черных плавках и жилете попозировала на водном мотоцикле, при этом выставила напоказ свои стройные ноги.

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