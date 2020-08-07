Бывшая солистка группы «Серебро» Оля Серябкина удивила роскошным образом в наряде с декольте

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Скрой ладонями лица. За нами полиция... Coming soon 🚨» — говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на опубликованных кадрах Серябкина позирует в машине в платье с декольте, томно смотря в камеру. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

«Какая красота😍 Как будто кадры из трейлера к фильму», «Оля, это шикарно 😻 Какая же красивая картинка и нереальная ты», «Мне уже нравится», «О БОЖЕЧКИ», «ВАУУУУУ 😻 Это очень красиво», «УРААА, будет жарко», — пишут они.

Как сообщалось ранее, Оля Серябкина из группы "Серебро" похвасталась изгибами в пикантном купальнике.

Звезда решила побаловаться, пока отдыхала на пляже, застыв в горячей позе на камеру. Как можно заметить, наряд максимально подчеркивал прелести девушки.

На фотографии красотка в пикантном темном купальнике, который едва выдерживает роскошные прелести кумира миллионов. Пышные прелести в столь откровенном лифчике выглядели, как можно соблазнительно. На заднем фоне виднеется идеальный внешний вид.

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