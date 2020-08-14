Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", обтянула самые шикарные места белой тканью

Артистка имеет массу фанатов, одни из которых создают странички, посвященные ей, пишет Politeka.net. Так, красотка появилась в облегающем комбинезоне на тонких бретельках. Грудь и ягодицы смотрелись красиво и соблазнительно выпирали.

Певица позировала вполоборота к камере, глядя в камеру томным взглядом.

Ольга подняла ножку, тем самым еще больше подчеркнув совершенные формы. Звезда распустила длинные волосы и любовалась закатом посреди горной местности и зданий.

"В девяти случаях из десяти все, что после заката надумаешь, утром заново передумывать придется. ☀️", - подписали фото авторы поста.

За 19 часов пост собрал более 5000 лайков и много комментариев.

"Идеальный попец", "Попец огонь", "Какая поооооопаааа 😍😍😍", "Умопомрачительный орех и закат, закат и орех, что может быть лучше", "Подтверждаю. Но один случай из десяти бывает очень полезным. Иногда, просто гениальным", "Я бы лежал на этой попке. 🔥🔥🔥", "Если ты видишь меня, значит не забыл, как надо и с кем надо тратить ваши сбережения. Ваша Серябкина", "Красивая девушка на фоне красивой природы!!! Красивая и талантливая девушка и певица Олечка Серябкина!!!", "я люблю тебя Ольга. Целую, моя любовь", - написали пользователи сети.

Напомним, Ольга Серябкина была в блестящем платье, длина которого была довольно откровенной. Певица расставила ножки, опустив между ними руки.

Певица слегка выгнулась, демонстрируя идеальные изгибы. Артистка посмотрела в камеру томным взглядом, на ее лице не было улыбки.

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