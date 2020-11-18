Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", посветила прелестями в вырезе

Артистка начинала свой творческий путь с бальных танцев, пишет Politeka.net. В 12 лет будущая певица стала КМС по бальным танцам.

Звезда в школе отдавала предпочтение гуманитарным наукам, а в 17 лет поступила в Институт международного права и экономики, где изучала лингвистику. В итоге Ольга стала дипломированным синхронистом английского и немецкого языков.

Однако по специальности она работать не пошла, ведь параллельно с учебой она писала стихи, занималась RnB и снималась в клипах.

Позже Ольга познакомилась с продюсером Максом Фадеевым, который пригласил артистку в группу "Серебро". В группе Серябкина пробыла до 2019 года.

Сейчас певица занимается сольной карьерой, успевая не только записывать песни, но и вести свой Инстаграм.

Так, несколько часов назад Ольга записала селфи-видео в своем сторис. Артистка позировала, стоя у окна.

Ольга надела кофту с пикантным вырезом в районе груди. Последняя выставилась из разреза и смотрелась очень привлекательно.

Игривая звезда моргнула в камеру и улыбнулась, а в подписи поставила просто солнышко.

Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности здесь нет.

Напомним, на фан-странице Ольги Серябкиной появился снимок красотки в купальнике с вырезами. Купальный наряд оголил упругую пятую точку, а выбранный фотографом ракурс позволил полюбоваться совершенными формами.

Стильные очки завершили образ.

"Сегодня снился океан и жара ☀️ скучаю💔", - написали авторы поста.

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