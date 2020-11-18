Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", посветила прелестями в вырезе
Артистка начинала свой творческий путь с бальных танцев, пишет Politeka.net. В 12 лет будущая певица стала КМС по бальным танцам.
Звезда в школе отдавала предпочтение гуманитарным наукам, а в 17 лет поступила в Институт международного права и экономики, где изучала лингвистику. В итоге Ольга стала дипломированным синхронистом английского и немецкого языков.
Однако по специальности она работать не пошла, ведь параллельно с учебой она писала стихи, занималась RnB и снималась в клипах.
Позже Ольга познакомилась с продюсером Максом Фадеевым, который пригласил артистку в группу "Серебро". В группе Серябкина пробыла до 2019 года.
Страстная Дорофеева сверкнула ягодицами, заставив Брежневу, Каменских и Потапа глотать слюнки: «Такой кайф»
Маркл и Гарри взбесили окружение Елизаветы II поступком на 100 млн долларов: "Кто предает твою семью..."
Украина потрясена кончиной скандальной звезды Х-Фактор: "Поверить не могу, что ты ушел так рано"
Украинцев разорят новым требованием выхода на пенсию: "Придется заплатить до 34 тыс. гривен", кого коснется
Сейчас певица занимается сольной карьерой, успевая не только записывать песни, но и вести свой Инстаграм.
Так, несколько часов назад Ольга записала селфи-видео в своем сторис. Артистка позировала, стоя у окна.
Ольга надела кофту с пикантным вырезом в районе груди. Последняя выставилась из разреза и смотрелась очень привлекательно.
Игривая звезда моргнула в камеру и улыбнулась, а в подписи поставила просто солнышко.
Кадры не собрали много лайков и комментариев в открытом доступе, ведь такой возможности здесь нет.
Напомним, на фан-странице Ольги Серябкиной появился снимок красотки в купальнике с вырезами. Купальный наряд оголил упругую пятую точку, а выбранный фотографом ракурс позволил полюбоваться совершенными формами.
Стильные очки завершили образ.
"Сегодня снился океан и жара ☀️ скучаю💔", - написали авторы поста.
Напомним, экс-солистка "Серебро" покорила видами на свои упругие "булочки"
Также Politeka писала, что страстная экс-солистка "Серебро" устроила жару на заднем сиденье машины
А еще Politeka сообщала, что экс-солистка «Серебро» в бесстыжем наряде изогнулась до неприличия прямо в машине