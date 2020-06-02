Известная певица Ольга Серябкина, бывшая солистка группы "Серебро", любого заворожит своей отличной фигурой

Красотка стала для некоторых просто идеалом, пишет Politeka.net. Пользователи сети создали фан-страничку, где публикуют разные снимки артистки.

Так, на одном из последних кадров красотка предстала в купальнике с большими вырезами под руками. Отчетливо видна пышная грудь артистки, которая едва не вываливалась из разрезов.

Кроме того, купальник имел вырез впереди, что придавало еще большей пикантности образу.

Ольга выгнулась и выставила назад свою пятую точку. Певица сидела на песке, расставив ноги.

Артистка смотрела в камеру томным взглядом. Макияж подчеркнул красивые глаза артистки и ее пухлые губы.

Волосы Серябкиной влажные от воды.

"С первым днем лета 🌻 Пусть все невзгоды останутся в прошлой весне, а этот сезон каждому подарит радость и новые впечатления! Нам, как никогда, сейчас это нужно 💙 Не скупитесь на слова о любви. Любите. 🌾🌱🌵🌊", - написано в посте.

За час пост собрал почти 2000 лайков и много комментариев.

"Ого Олька где это ты загораешь", "Оля красотка ) очень понравилась роль с Нагиевым. Но взгляд особенно, будто вечно под кайфом 😂", " Супер💯💯💯👍👍👍", " Красивая и талантливая девушка и певица Олечка Серябкина!!!", "очень хороша", - написали пользователи сети.

Ранее сообщалось, что на фан-странице Оли Серябкиной опубликовали горячее фото.

Звезда предстала в облегающем черном топе, который подчеркнул ее красивые формы. В частности, нельзя отвести взгляда от груди, тонкой талии и стального пресса звезды.

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