Сестра української співачки Світлани Лободи Ксенія показала себе на відпочинку

На фото Ксенія позує в чорному купальнику і з пов'язкою на голові. Лобода доповнила образ стильними окулярами, стоячи у воді на пляжі. Сестра співачки взялася руками за стегна і демонструвала точену фігуру. Кадр вийшов сонячним і цікавим, хоч і був зроблений три роки тому. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку красуні в соціальних мережах.

"Спогад. 16 листопада 2017 року", - підписала Ксенія кадр.

Фанати не писали коментарі і не ставили лайки, але так і хочеться додати: "так виглядає рай, неймовірна розкіш".

Повідомлялося, що молодша сестра Світлани Лободи Ксенія показала свій ранок.

"Якщо не почати день з чашечки смачної кави, то навіщо тоді прокидатися...» ,- написала дівчина.

Ксенія Лобода опублікувала фото, на яких позує сидячи в кріслі-гойдалці, обернувшись пледом. В руках вона тримає чашку ароматного напою.

Ми писали, що популярна українська співачка Світлана Лобода похвалилася своєю красунею-молодшою сестрою в розкішній сукні.

"З Днем народження, моя сестричка. Будь щаслива! Я завжди поруч", - написала співачка.

Вона також поділилася новою спільною фотографією з іменинницею. На ній Світлана позує в зухвалому образі з короткими джинсовими шортами і чорним корсетом з оригінальною білою обробкою. Волосся співачки зачесане назад, а стильний сріблястий клатч відмінно доповнив святковий лук.

Нагадавши, спокуслива сестра Лободи в червоній сукні показала хвилини насолоди

А ще Politeka писала, що молодша сестра Лободи показала, як розважається з красунчиком-чоловіком на яхті

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