Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась роскошной фигурой во время фотосессии на море
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир...» - говорится в сообщении.
Обратим внимание, что на снимке Ксения Лобода позирует в зеленом платье с вырезом, эффектно демонстрируя идеальный загар. На другом снимке девушка решила красиво задрать ногу, посветив невероятными изгибами, что привело в восторг ее поклонников.
«Вы красавица», «супер выглядишь», «вау, вот это вид», - пишут они.
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До этого мы рассказывали, что младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения показала новое фото, которое никого не оставило равнодушным.
Тогда 28-летняя красотка отдыхала на морском побережье и регулярно делится свежими фотографиями на своей странице в Инстаграм.
На новом фото сестра Лободы была одета в ярко-розовый купальник. В кадр попала только верхняя его часть, так как девушка снимала себя самостоятельно. Образ отдыхающей красотка дополнила большой соломенной шляпой и розовыми солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза.
Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.
Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".
Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".