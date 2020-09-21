Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась роскошной фигурой во время фотосессии на море

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Измени свои мысли, и ты изменишь свой мир...» - говорится в сообщении.

Обратим внимание, что на снимке Ксения Лобода позирует в зеленом платье с вырезом, эффектно демонстрируя идеальный загар. На другом снимке девушка решила красиво задрать ногу, посветив невероятными изгибами, что привело в восторг ее поклонников.

«Вы красавица», «супер выглядишь», «вау, вот это вид», - пишут они.

До этого мы рассказывали, что младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения показала новое фото, которое никого не оставило равнодушным.

Тогда 28-летняя красотка отдыхала на морском побережье и регулярно делится свежими фотографиями на своей странице в Инстаграм.

На новом фото сестра Лободы была одета в ярко-розовый купальник. В кадр попала только верхняя его часть, так как девушка снимала себя самостоятельно. Образ отдыхающей красотка дополнила большой соломенной шляпой и розовыми солнцезащитными очками в форме кошачьего глаза.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".