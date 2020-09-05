Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, покорила поклонников новым снимком
Как передает Politeka.net, свежее фото из повседневной жизни красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сидела в машине, подставив руку под подбородок, и смотрела вдаль. Ксения сделала легкий макияж, подчеркнув все свои достоинства – пухлые губы и выразительные глаза. Особое внимание привлекло глубокое декольте девушки, которое он не стала прикрывать.
«Чтобы мечта стала реальностью, нужно сначала помечтать», - подписала фото красотка.
За час ее фото собрало почти 500 лайков.
Как известно, Ксения – младшая сестра популярной украинской певицы Светланы Лободы. Ей 28 лет. Недавно красотка вышла замуж за украинского бизнесмена. Поклонники считают, что она сильно похожа на сестру.
Экс-супруг Ани Лорак Мурат нашел свое счастье в объятиях красотки-брюнетки: "Шикарная пара"
Врачи спасают звезду "Сумерек" Роберта Паттинсона, съемки прерваны: что известно о его состоянии
Русская Кардашьян блеснула внушительными формами в развратном декольте: "Хороша до неприличия"
Длинноногая дочь Кристины Орбакайте разволновала большим размером: "Уже такая взрослая"
Ранее мы писали, что Ксения Лобода поделилась с поклонниками новой фотографией с отдыха. Красотка стояла возле поручней и смотрела на море. Красотка оставила волосы распущенными, что придало особого шарму фото.
Кроме этого, недавно Ксения поделилась фото со своего дня рождения, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка смеялась и выглядела очень счастливой.
Напомним, что Ксения Лобода в соблазнительном мини заткнула за пояс звездную родственницу: «Какие красоточки!».
Как сообщала Politeka, Ксения Лобода показала себя на пляже рядом с красавчиком: "За него стоит бороться".
Также Politeka писала, что Ксения Лобода в белоснежном наряде эффектно задрала ногу прямо в самолете: фото красавицы.