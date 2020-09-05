Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы, Ксения, покорила поклонников новым снимком

Как передает Politeka.net, свежее фото из повседневной жизни красотка опубликовала у себя в Инстаграм. Девушка сидела в машине, подставив руку под подбородок, и смотрела вдаль. Ксения сделала легкий макияж, подчеркнув все свои достоинства – пухлые губы и выразительные глаза. Особое внимание привлекло глубокое декольте девушки, которое он не стала прикрывать.

«Чтобы мечта стала реальностью, нужно сначала помечтать», - подписала фото красотка.

За час ее фото собрало почти 500 лайков.

Как известно, Ксения – младшая сестра популярной украинской певицы Светланы Лободы. Ей 28 лет. Недавно красотка вышла замуж за украинского бизнесмена. Поклонники считают, что она сильно похожа на сестру.

Ранее мы писали, что Ксения Лобода поделилась с поклонниками новой фотографией с отдыха. Красотка стояла возле поручней и смотрела на море. Красотка оставила волосы распущенными, что придало особого шарму фото.

Кроме этого, недавно Ксения поделилась фото со своего дня рождения, на котором позировала в красном, немного приспущенном платье с "воздушными" рукавами и поясом в виде корсета. Девушка смеялась и выглядела очень счастливой.

Напомним, что Ксения Лобода в соблазнительном мини заткнула за пояс звездную родственницу: «Какие красоточки!».

Как сообщала Politeka, Ксения Лобода показала себя на пляже рядом с красавчиком: "За него стоит бороться".

Также Politeka писала, что Ксения Лобода в белоснежном наряде эффектно задрала ногу прямо в самолете: фото красавицы.