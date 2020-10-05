Младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала себя и рассказала, что будет делать
На фото Лобода показала себя в красном платье и без белья, зато с открытыми плечами. Ксения собрала волосы в косу, а сзади можно увить шляпу. На втором фото звезда уже сидела у сена, а платье задралось. На еще одном кадре красотка сама задрала наряд и выставила ножку. Сестра Светланы показала, как она наслаждается, пока лежит на сене. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.
«-И что же мы будем делать?
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-Наслаждаться моментом», - написала красотка под фото.
Фанаты поставили более 500 лайков, включая Светлану Лободу, и написали комментарии:
"Минуту, пожалуйста!!!", "Ну очень", "Блин, ну какая же красавица!!!!", "Красота! Да!!!!", "Как красиво", "Превосходно", "Такая нежная".
Ранее мы сообщали, что младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным.
«Провожаем последние дни тепла ☀️», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Ксения позирует с возлюбленным во время отдыха на яхте, эффектно демонстрируя идеальную фигуру.
Напомним, фигуристая сестра Лободы показала эффектные позы в платье с вырезами
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