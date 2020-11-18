Сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения показала себя на отдыхе
На фото Ксения позирует в черном купальнике и с повязкой на голове. Лобода дополнила образ стильными очками, стоя в воде на пляже. Сестра певицы взялась руками за бедра и демонстрировала точеную фигуру. Кадр вышел солнечным и интересным, хоть и был сделан три года назад. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку красотки в социальных сетях.
"Воспоминания. 16 ноября 2017 года", - подписала Ксения кадр.
Фанаты не писали комментарии и не ставили лайки, но так и хочется добавить: "Так выглядит рай, невероятная роскошь".
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Сообщалось, что младшая сестра Светланы Лободы Ксения показала свое утро.
«Если не начать день с чашечки вкусного кофе, то зачем тогда просыпаться...», - написала девушка.
Ксения Лобода опубликовала фото, на которых позирует сидя в кресле-качалке, обернувшись пледом. В руках она держит чашку ароматного напитка.
Мы писали, что популярная украинская певица Светлана Лобода похвасталась своей красоткой-младшей сестрой в роскошном платье.
«С Днём Рождения, моя сестрёнка. Будь счастлива! Я всегда рядом», - написала певица.
Она также поделилась новой совместной фотографией с именинницей. На ней Светлана позирует в дерзком образе с короткими джинсовыми шортами и черным корсетом с оригинальной белой отделкой. Волосы певицы зачесаны назад, а стильный серебристый клатч отлично дополнил праздничный лук.
Напомним, соблазнительная сестра Лободы в алом платье показала минуты наслаждения
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