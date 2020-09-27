Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным
Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.
«Провожаем последние дни тепла ☀️», - говорится в сообщении.
Уточним, что на опубликованных снимках Ксения позирует с возлюбленным во время отдыха на яхте, эффектно демонстрируя идеальную фигуру.
Поклонники красотки пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем говорят комментарии под снимками.
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«Огонь», «как же хочется тепла, в Якутске холодно», «роскошный вид», - пишут они.
Как сообщалось до этого, младшая сестра Светланы Лободы посветила роскошное фото, не оставив равнодушным никого.
Сейчас сестра знаменитости отдыхает на морском побережье, регулярно балуя поклонников снимками с прогулок.
На недавно опубликованном снимке Ксения позирует в пикантном купальнике. В кадр попала лишь верхняя часть его, что говорит о том, что красотка фотографировала себя сама.
Дополнить образ сестра Лободы решила шляпой и красивыми очками, сделанными в образе кошачьего глаза.
Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.
Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".
Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".