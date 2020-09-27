От такой красоты нельзя оторвать глаз

Младшая сестра украинской певицы Светланы Лободы Ксения похвасталась красотой во время отдыха с возлюбленным

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на Instagram знаменитости.

«Провожаем последние дни тепла ☀️», - говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных снимках Ксения позирует с возлюбленным во время отдыха на яхте, эффектно демонстрируя идеальную фигуру.

Поклонники красотки пришли в настоящий восторг от увиденного, о чем говорят комментарии под снимками.

«Огонь», «как же хочется тепла, в Якутске холодно», «роскошный вид», - пишут они.

Как сообщалось до этого, младшая сестра Светланы Лободы посветила роскошное фото, не оставив равнодушным никого.

Сейчас сестра знаменитости отдыхает на морском побережье, регулярно балуя поклонников снимками с прогулок.

На недавно опубликованном снимке Ксения позирует в пикантном купальнике. В кадр попала лишь верхняя часть его, что говорит о том, что красотка фотографировала себя сама.

Дополнить образ сестра Лободы решила шляпой и красивыми очками, сделанными в образе кошачьего глаза.

Напомним, что младшая сестра Лободы в необычном топе показала свои формы во всей красе: можно только позавидовать.

Как сообщала Politeka, Лобода в слишком тесном корсете устроила жаркие танцы перед камерой: "Будто снова 20".

Также Politeka писала, что сестра Лободы в золотом платье затмила певицу, Брежнева не устояла: "Огонь, Светлана отдыхает!".