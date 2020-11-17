Зірка " Кварталу 95» Юрій Ткач засвітився в обіймах колеги

Як передає Politeka.net, таке фото з'явилося на сторінці Студії «Квартал 95» в Instagram.

На знімку відображено. Як Юрія Ткача обіймає інший кварталівець Міка Фаталов. При цьому Ткая виглядає досить розгублено.

"Друг - це той, кого можна обійняти в будь - який момент», - сказано в підписі до фотографії.

Фаталов і Ткач повеселили користувачів мережі.

Також шанувальники Кварталу звернули увагу, що Юрій Ткач набрав вагу.

"Юра такий думає, що ти робиш, ми ще не одружилися», «Прямо мі-мі-Міка😂 😂 😂», «скоро Юзіка наздожене😊", " Ай Шалунішка!!» ,- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, 9 листопада, Юрію Ткачу виповнилося 37 років. Цю подію він відсвяткував у компанії своєї родини та друзів, серед яких опинилася і родина його колеги Євгена Кошового.

У мережі він показав фото з торжества і расскаал, що відчуває себе по-справжньому щасливим.

"Це класно, що я народився, що я живу саме в цій країні, Я син саме цих батьків, у мене саме ця дружина і дочка, саме ці друзі, саме ці посмішки і всього не перерахуєш. Я усвідомив, що насправді бути щасливим-це означає бути задоволеним тим, що маєш, помічати це, проживати і радіти цьому», - поділився артист і подякував усім.

Нагадаємо, Кошовий з "Квартал 95" здивував розповнілим виглядом, скоро перещеголяет Ткача.

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