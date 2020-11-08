Украинский телеведущий Юрий Горбунов и звезда «Квартал 95» Юрий Ткач оказались в одной гримерке

Как передает Politeka.net, оба ведущих примут участие в прямом эфире популярного шоу «Танці з з зірками». Горбунов ведет шоу на постоянной основе, а Ткач станет приглашенным ведущим на балконе, куда участники отправляются после номера.

У себя в Инстаграм Горбунов поделился личным кадром из гримерки, где рядом с ним стоял разрумянившийся Ткач. Мужчина надел красный пиджак и смешно гримасничал на камеру.

«Два Юрца, два «лица» посередине танцы! Сегодня ждите Танцы», - подписал фото Горбунов.

Всего з несколько минут пост собрал более тысячи лайков. Оценила фото и жена Горбунова, телеведущая Катя Осадчая. В комментариях к посту оставили массу отзывов.

«Лучшие», «Супер», «Ждем эфир», «Как можно не ждать? конечно ждем», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Юрий Горбунов подсмеялся над судьей "Танців з зірками" Владом Ямой. Он опубликовал совместное фото с хеллоуинского вечера, где Яма играл Франкенштейна. Горбунова же состарили при помощи гримма и седых усов.

"Ух Владик ты и страшный!", - подписал фото Горбунов.

Напомним, что Горбунов вспомнил прошлое, засветив совсем молодую Кароль на «Танці з зірками»: «Когда вы уже с Тиной…».

Как сообщала Politeka, кардинальные изменения во внешности Тины Кароль и Горбунова зацепили украинцев: "Моложе, чем 14 лет назад".

Также Politeka писала, что лихой Горбунов дал жару с Кароль на "Танцях з зірками", даже Сумская не сдержалась: "Юра, это твоя...".