Звезда «Квартала 95» Юрий Ткач засветился в объятиях коллеги

Как передает Politeka.net, такое фото появилось на странице Студии «Квартал 95» в Инстаграм.

На снимке запечатлено. Как Юрия Ткача обнимает другой кварталовец Мика Фаталов. При этом Ткая выглядит довольно растерянно.

«Друг – это тот, кого можно обнять в любой момент», - сказано в подписи к фотографии.

Фаталов и Ткач повеселили пользователей Сети.

Также поклонники Квартала обратили внимание, что Юрий Ткач набрал вес.

«Юра такой думает, что ты делаешь, мы еще не женились», «Прямо ми-ми-Мика😂😂😂», «Скоро Юзика догонит😊», «Ай шалунишка!!», - пишут в комментариях.

Напомним, 9 ноября, Юрию Ткачу исполнилось 37 лет. Это событие он отпраздновал в компании своей семьи и друзей, среди которых оказалась и семья его коллеги Евгения Кошевого.

В Сети он показал фото с торжества и расскаал, что чувствует себя по-настоящему счастливым.

«Это классно, что я родился, что я живу именно в этой стране, я сын именно этих родителей, у меня именно эта жена и дочь, именно эти друзья, именно эти улыбки и всего не перечислишь. Я осознал, что на самом деле Быть счастливым - это значит быть довольным тем, что имеешь, замечать это, проживать и радоваться этому», - поделился артист и поблагодарил всех.

Напомним, Кошевой из "Квартал 95" удивил располневшим видом, скоро перещеголяет Ткача.

Как сообщала Politeka, румяный Ткач из «Квартал 95» озадачил личным кадром с Горбуновым в гримерке: «Два Юрца, два…».

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