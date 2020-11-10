Звезды «Квартал 95» Евгений Кошевой и Юрий Ткач поделились кадрами с домашней вечеринки

Как сообщает Politeka.net, видео появилось на официальной странице «Квартала» в Инстаграм. Мужчины в спортивных штанах сидели за цифровым пианино и одновременно играли на нем. Их лица раскраснелись. Складывалось впечатление, что видео было сделано во время застолья.

«В четыре руки», - подписали видео авторы аккаунта.

За несколько дней пост с актерами собрал почти 250 тысяч просмотров. В комментариях под постом оставили массу слов критики. Некоторые обратили внимание на то, что комики себя запустили.

«Надо что-то делать ребята с весом, вы уже шире, чем длиннее. Красные круглые как близнецы. Здоровье берегите!», «Под синькой))) рожи красные», «Походу бахнули по 100 грм, и на музыку потянуло))», «Лично меня Юра кумарит», «Сколько выпили, он красненькие какие», «Музыканты вашу мать. Ржу», «Женя еще и ногами играет))», «Дуэт «Лысые затылки», «похоже на Лагутенко... Здорово великолепно», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что дочка Юрия Ткача Лиза насмешила забавным фото в розовом шлеме. Поклонники раскритиковали артиста за то, что он постоянно делится снимками своей маленькой дочки.

Напомним, что Кошевой решился показать, каким был до Квартал 95, годы пошли на пользу.

Как сообщала Politeka, обросший Кошевой из «Квартал 95» поразил радикальным экспериментом с внешностью: «Продолжаем…».

Также Politeka писала, что покрасневший Ткач из «Квартал 95» с женой раззадорили собачьим танцем: "Вот откуда появляются...".