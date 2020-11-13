Украинские комики Юрий Ткач и Евгений Кошевой из "Квартал 95" ошеломили переменами во внешности

Как передает Politeka.net, Ткач опубликовал свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показал яркий момент одного из номеров.

Так, на огромном экране было объявление "Внимание, розыск!", под которым красовались портретные снимки двух якобы преступников. Первый был удивительно "похож" на самого Ткача - правда с усами, в тельняшке и шапке-ушанке, а второй - на его коллегу Евгения Кошевого - блондина с шикарной шевелюрой.

"Где-то видели этих двоих? )))", - говорится в посте.

Пользователи подхватили шутку Ткача и стали комментировать увиденное:

"Хулиганы😂"

"Ні, але б хотілося побачити😚"

"Адрес все знают"

"Да! Притворяются лучшими звездами Украины! 👍👍👍🔥🔥"

"Че то знакомые физиономии, где то пересекались😂"

"Видел, очень опасные, шутят так что люди задыхаются 😂👏"

"Извините за выражение.....ну и рожи😂😂😂"

"Какие отвратительные лица)))))"

"А я видел сегодня этих двоих, и без масок ГАДЫ!!!😃😃😃"

Ранее мы сообщали, Кошевой недавно решил по-настоящему отрастить шевелюру. Комик показывает "результаты" у себя в Инстаграм. На одном из фото он позировал вместе с супругой. Лысину Евгения покрыл "ежик" да и на лице отросла заметная щетина.

"Запомните это фото. Впервые за 19 лет наш Женя отрастил "ежик"! Кто знает, когда еще нам удастся это увидеть", - сказано в подписи к кадру.

"А мне Жека оч нравился лысым и без усов😍", "Красавчик!) Очень хорошо👏", "Можна трішки походити і з їжачком🔥👏😂", "Прикольненько 👏👏🔥 Клаааас!!!", "Помолодшав в їжачком👍", "Просто лень брить голову", "Вуса збрийте))", - отреагировали пользователи.

Напомним, Ткач из «Квартал 95» потянулся к огромному торту, показав свое счастье

Также Politeka писала, что Кошевой из «Квартала 95» превратился в рэпера, Потап обзавидуется: «Йоу, друзья!».