Звезда проекта «Квартал 95» Юрий Ткач покорил фанатов, исполнив зажигательный танец с женой
Как рассказывает Politeka, кадрами знаменитость поделилась у себя на странице в Instagram.
«Собачий вальс», - коротко говорится в сообщении.
Уточним, что на кадрах Ткач позирует вместе с женой, исполняя зажигательный таец. На руках у пары можно заметить двух щенков породы чихуахуа. Среди оценивших кадры был и знаменитый юморист Гарик Бирча, славу которому принесла роль Витальки.
«Мимимишные Ткачи!» - написал он.
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Обратим внимание, что другие поклонники Ткача также были поражены зажигательным танцем пары.
«Вот, откуда появляются новые танцы», «люблю на вас смотреть», «очень симпатичная и приятная пара», «ох, эти танцы», «миленькая», «вы такие классные, обожаю», «так классно танцуете», - пишут они.
До этого мы рассказывали, что Юрий Ткач из «Квартал 95» покорил сеть новым фото со своей дочкой Лизой
«Каждая игра @ligasmeha заканчивается обнимашками с #крошкаlizi)», - заявил гордый отец.
За полчаса пост Ткача собрал более 12 тысяч лайков. В комментариях ему оставили массу восторженных отзывов.
Напомним, что Кошевой и Ткач из «Квартала 95» с женами и детьми похвастались развлечениями в лесу.
Как сообщала Politeka, Юрий Ткач поразил украинцев грустным видом, неожиданное фото: «Режим ждуна включен».
Также Politeka писала, что Юрий Ткач похвастался маленькой дочкой и нарвался на шквал критики.