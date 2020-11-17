У Пенсійному фонді України заявили про зміну головного показника при розрахунку пенсій

Показник середньої зарплати за вересень цього року був затверджений. Про це заявили в прес-службі ПФУ на сторінці у Фейсбук, пише Politeka.net.

Так, відповідно до Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" було обчислено розмір середньої зарплати у розмірі 10 570,56 гривні. Даний показник враховується при розрахунку пенсій.

Примітно, що попри кризу середня зарплата в Україні зросла, у порівнянні з серпнем, на 961,89 гривні. В останньому місяці літа середня зарплата склала 9 608,67 гривні.

Нагадаємо, середня зарплата штатних працівників за січень-вересень становила 11 199 гривень. Порівняно з відповідним періодом попереднього року зарплата зросла на 9,2%.

Раніше ми писали, що в березні наступного року пенсії підвищать приблизно на 11%, але це торкнеться лише приблизно 10 мільйонів пенсіонерів.

Без доплат залишаться пенсіонери, які отримували мінімальну зарплату або менше середньої, а також ті, хто вже отримав істотні надбавки до пенсій.

Раніше повідомлялося, що постанова Кабміну №1098 передбачає кілька способів добрати відсутні роки до пенсії.

З 2021 року для виходу на пенсію в 60 років українцям знадобиться вже не 27, а 28 років трудового стажу. Для 63 - річних - норма становить від 18 до 28 років, а для 65 - річних - від 15 до 18 років.

ПФУ надає можливість громадянам передпенсійного віку докупити трудовий стаж, кожен з яких коштує чималеньку суму.

Нагадаємо, що пенсії в Україні злетять вгору, але підвищення світить не всім: кому додадуть до виплат

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